Чинахов: вся команда «Авангарда» в конкуренции, кто проявит себя, тот и попадёт в состав

Нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов подвёл итоги контрольного матча с московским «Динамо» (7:2).



«Что чувствует молодой игрок, попадая в состав на предсезонке? Конечно, очень рад. Настраиваешься на эти матчи, чтобы проявить себя, закрепиться в основном составе. Думаю, сейчас вся команда в конкуренции. Нам сказали, как проявишь себя, так и закрепишься в основном составе. Нам дают шанс, а мы стараемся им воспользоваться по максимуму.



Что говорят тренеры? Больше уделять внимания обороне, это считается главной задачей, «а в нападении уже играть умеете». Главное — не ошибаться, и всё.



Я стал больше играть в силовую игру, больше «вылазить». Здесь это требуют, надо в этом добавлять и в игре в обороне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.