Чинахов: вся команда «Авангарда» в конкуренции, кто проявит себя, тот и попадёт в состав

Нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов подвёл итоги контрольного матча с московским «Динамо» (7:2).
«Что чувствует молодой игрок, попадая в состав на предсезонке? Конечно, очень рад. Настраиваешься на эти матчи, чтобы проявить себя, закрепиться в основном составе. Думаю, сейчас вся команда в конкуренции. Нам сказали, как проявишь себя, так и закрепишься в основном составе. Нам дают шанс, а мы стараемся им воспользоваться по максимуму.
Что говорят тренеры? Больше уделять внимания обороне, это считается главной задачей, «а в нападении уже играть умеете». Главное — не ошибаться, и всё.
Я стал больше играть в силовую игру, больше «вылазить». Здесь это требуют, надо в этом добавлять и в игре в обороне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 15 августа 2020
-
19:26
-
19:20
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
17:54
-
17:49
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
15:57
-
15:44
-
15:17
-
15:00
-
14:55
-
14:38
-
13:48
-
13:40
-
12:33
-
12:25
-
11:57
-
11:49
-
11:45
-
10:57
-
10:50
-
10:38
-
09:58
-
09:35
-
09:32
-
08:55
-
08:46
-
08:24
-
07:52
-
07:27