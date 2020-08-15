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Чинахов: вся команда «Авангарда» в конкуренции, кто проявит себя, тот и попадёт в состав

Чинахов: вся команда «Авангарда» в конкуренции, кто проявит себя, тот и попадёт в состав
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов подвёл итоги контрольного матча с московским «Динамо» (7:2).

«Что чувствует молодой игрок, попадая в состав на предсезонке? Конечно, очень рад. Настраиваешься на эти матчи, чтобы проявить себя, закрепиться в основном составе. Думаю, сейчас вся команда в конкуренции. Нам сказали, как проявишь себя, так и закрепишься в основном составе. Нам дают шанс, а мы стараемся им воспользоваться по максимуму.

Что говорят тренеры? Больше уделять внимания обороне, это считается главной задачей, «а в нападении уже играть умеете». Главное — не ошибаться, и всё.

Я стал больше играть в силовую игру, больше «вылазить». Здесь это требуют, надо в этом добавлять и в игре в обороне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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