«Каролина» — «Бостон»: Свечникова увели под руки со льда после столкновения с Харой
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил травму в третьем периоде встречи с «Бостон Брюинз». Форвард боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.
Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
- 15 августа 2020
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
21:24
-
21:09
-
20:43
-
20:21
-
19:58
-
19:26
-
19:20
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
17:54
-
17:49
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
15:57
-
15:44
-
15:17
-
15:00
-
14:55
-
14:38
-
13:48
-
13:40
-
12:33
-
12:25
-
11:57
-
11:49
-
11:45
-
10:57
-
10:50
-
10:38
Партнерский контент