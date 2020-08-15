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«Каролина» — «Бостон»: Свечникова увели под руки со льда после столкновения с Харой

«Каролина» — «Бостон»: Свечникова увели под руки со льда после столкновения с Харой
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил травму в третьем периоде встречи с «Бостон Брюинз». Форвард боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.

Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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