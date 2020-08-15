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Тренер «Каролины» — о травме Свечникова: это определённо выглядело не очень хорошо

Тренер «Каролины» — о травме Свечникова: это определённо выглядело не очень хорошо
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после матча с «Бостон Брюинз» (1:3) прокомментировал состояние нападающего Андрея Свечникова, получившего повреждение в концовке встречи. После матча россиянина не было в раздевалке «Каролины».

«У меня пока нет обновлённых данных. Сейчас его состояние изучают врачи. Это определённо выглядело не очень хорошо. Вскоре мы узнаем больше», — приводит слова тренера журналист Майкл Смит в «Твиттере».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второй двадцатиминутки «Бостон» открыл счёт усилиями нападающего Чарли Койла. На 42-й минуте форвард Шон Курали упрочил преимущество «медведей». На 47-й минуте нападающий Нино Нидеррайтер сократил отставание «Каролины» после ошибки вратаря Ярослава Галака, выбросившего шайбу из-за ворот прямо на его клюшку. Точку на последней минуте матча поставил форвард «Бостона» Брэд Маршан.

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