Коулмэн: «Тампа» наносит кучу бросков, нужно добавить агрессии при выходах к воротам
Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блэйк Коулмэн поделился мнением о противостоянии в плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс».
«Сейчас мы наносим кучу бросков. Нам просто нужно добавить агрессии при выходах к воротам и при этом не форсировать игру и не расстраиваться. Нам нужно понять, что это может быть „низовая“ серия с малым количеством голов. Возможно, придется выигрывать со счётом 2:1. Самое главное оставаться в игре и не расстраиваться, когда мы не забиваем по три, четыре или пять голов за матч. Нужно понять, что наша внимательная игра в защите в данной серии играет более важную роль», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020
- 15 августа 2020
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