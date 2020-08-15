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Коулмэн: «Тампа» наносит кучу бросков, нужно добавить агрессии при выходах к воротам

Коулмэн: «Тампа» наносит кучу бросков, нужно добавить агрессии при выходах к воротам
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блэйк Коулмэн поделился мнением о противостоянии в плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс».

«Сейчас мы наносим кучу бросков. Нам просто нужно добавить агрессии при выходах к воротам и при этом не форсировать игру и не расстраиваться. Нам нужно понять, что это может быть „низовая“ серия с малым количеством голов. Возможно, придется выигрывать со счётом 2:1. Самое главное оставаться в игре и не расстраиваться, когда мы не забиваем по три, четыре или пять голов за матч. Нужно понять, что наша внимательная игра в защите в данной серии играет более важную роль», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

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