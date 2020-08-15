Пашков: в отличие от СКА, в московском «Динамо» не видно роста молодёжи

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение московского «Динамо» в контрольном матче с «Авангардом» (2:7).
«Прежде всего это тревожный сигнал для тренерского штаба бело-голубых. Впереди у «Динамо» главный за последние годы сезон, собрана очень неплохая команда, ожидания максимальные — и тут такой подзатыльник. Это психологический удар по команде.
У бело-голубых много травмированных, есть, наверное, и больные, но примерно такая же ситуация, насколько понимаю, у «Авангарда». Нужно разбираться, что произошло. Понятно, что первые два звена у «Динамо» — возможно, лучшие в лиге, но где третья и четвёртая тройки? Именно на этом участке — явные резервы в игре бело-голубых.
Меня огорчает, что роста молодёжи в «Динамо» в последнее время не видно, в отличие от СКА, «Локомотива» и некоторых других конкурентов по Западной конференции. Их молодёжь смотрится ярче», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
- 15 августа 2020
-
23:32
-
23:00
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
21:24
-
21:09
-
20:43
-
20:21
-
19:58
-
19:26
-
19:20
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
17:54
-
17:49
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
15:57
-
15:44
-
15:17
-
15:00
-
14:55
-
14:38
-
13:48
-
13:40
-
12:33
-
12:25
-
11:57