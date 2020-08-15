Пашков: в отличие от СКА, в московском «Динамо» не видно роста молодёжи

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение московского «Динамо» в контрольном матче с «Авангардом» (2:7).



«Прежде всего это тревожный сигнал для тренерского штаба бело-голубых. Впереди у «Динамо» главный за последние годы сезон, собрана очень неплохая команда, ожидания максимальные — и тут такой подзатыльник. Это психологический удар по команде.



У бело-голубых много травмированных, есть, наверное, и больные, но примерно такая же ситуация, насколько понимаю, у «Авангарда». Нужно разбираться, что произошло. Понятно, что первые два звена у «Динамо» — возможно, лучшие в лиге, но где третья и четвёртая тройки? Именно на этом участке — явные резервы в игре бело-голубых.



Меня огорчает, что роста молодёжи в «Динамо» в последнее время не видно, в отличие от СКА, «Локомотива» и некоторых других конкурентов по Западной конференции. Их молодёжь смотрится ярче», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.