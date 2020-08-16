Комментатор матчей «Бостона» — о травме Свечникова: он откусил больше, чем мог прожевать
Комментатор матчей «Бостона» на телеканале NESN Джек Эдвардс прокомментировал травму форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Брюинз». Россиянин неудачно упал на лёд и подвернул ногу в борьбе с защитником Здено Харой.
«То, что NBC не показал в отношении досадной травмы Свечникова: в предыдущем эпизоде вингер «Каролины» решил оседлать лошадку — покататься на спине Хары перед воротами. Но, когда тычешь медведя, ты рискуешь. Никто не хотел, чтобы Свечников получил травму, но он откусил больше, чем мог прожевать», — написал Эдвардс на своей странице в «Твиттере».
По итогам трёх матчей первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина» уступает «Бостону» со счётом 1—2. Следующий матч команд пройдёт 18 августа.
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