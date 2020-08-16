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Торторелла — о поражении от «Тампы»: наверное, в последнее время мы очень много играли

Торторелла — о поражении от «Тампы»: наверное, в последнее время мы очень много играли
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвёл итоги второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 1-2).

«Сегодня нам матч просто не удался. Наверное, это можно объяснить тем, что в последнее время мы очень много играли. Сегодня сложности были не у кого-то одного, а у всей команды», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 54 секунды с показателем полезности "+1" и отдал голевую передачу на Пойнта. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 18 минут 40 секунд, результативными действиями не отметился. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 19 минут 43 минуты с показателем полезности "-2", без результативных действий.

Следующий матч команд состоится 17 августа.

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