Торторелла — о поражении от «Тампы»: наверное, в последнее время мы очень много играли

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвёл итоги второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 1-2).
«Сегодня нам матч просто не удался. Наверное, это можно объяснить тем, что в последнее время мы очень много играли. Сегодня сложности были не у кого-то одного, а у всей команды», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 54 секунды с показателем полезности "+1" и отдал голевую передачу на Пойнта. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 18 минут 40 секунд, результативными действиями не отметился. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 19 минут 43 минуты с показателем полезности "-2", без результативных действий.
Следующий матч команд состоится 17 августа.
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