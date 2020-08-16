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«Локомотив» командировал в «Буран» очередных игроков

«Локомотив» командировал в «Буран» очередных игроков
Хоккей / КХЛ 0

Ещё двое хоккеистов «Локомотива» — защитник Илья Миронов и вратарь Владислав Окоряк — командировано в воронежский «Буран» для выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба ярославского клуба. По тому же маршруту уже проследовал защитники Зият Пайгин, Александр Калинин и Антон Лукичев, а также нападающие Максим Денежкин и Егор Манин.

В прошлом сезоне 19-летний Миронов выступал в МХЛ за ярославский «Локо». В 57 матчах он набрал 14 (2+12) очков. Окоряк в сезоне-2019/2020 также выступал за «Локо» (24 матча), однако успел провести и 20 матчей за «Буран».

22 мая «Буран» и «Локомотив» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве на сезон-2020/2021. Согласно договору, «Локомотив» сможет делегировать в «Буран» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.

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