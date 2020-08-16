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Андрей Василевский: мы не позволили сделать «Коламбусу» практически ничего

Андрей Василевский: мы не позволили сделать «Коламбусу» практически ничего
Хоккей / НХЛ 0

Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал результат матча первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2, 2-1). Отметил Андрей и тот факт, что в первых двух периодах матча у него было мало работы.

«Это действительно сложно. В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда „Блю Джекетс“ подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым.

Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить", — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Следующий матч «Тампы» и «Коламбуса» состоится 17 августа.

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