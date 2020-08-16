«Тампа» повела в серии с «Коламбусом», у Кучерова — голевой пас

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся третий матч 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл Алекс Киллорн, выведя «Тампу» вперёд на 16-й минуте. В начале второго периода Райли Нэш сравнял счёт, но на 35-й и 39-й минутах Брейден Пойнт и Виктор Хедман забросили по шайбе и обеспечили «молниям» комфортное преимущество. Единственное, на что хватило «Коламбус» — шайба Эрика Робинсона.

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 54 секунды с показателем полезности "+1" и отдал голевую передачу на Пойнта. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 18 минут 40 секунд, результативными действиями не отметился. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 19 минут 43 минуты с показателем полезности "-2", без результативных действий. Счёт в серии 2-1 в пользу «Тампы».