Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Айлендерс», счёт в серии стал 0-3

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась третья встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали номинальные хозяева – игроки «Айлендерс».

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «островитян» Мэтью Барзал. Голом в основное время отметился Андерс Ли. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 22 броска из 23.

Единственный гол у «Вашингтона» забил россиянин Евгений Кузнецов, который закончил матч с показателем полезности «-1». Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 41 секунду, отметился результативной передачей, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 7 силовых приёмов. Дмитрий Орлов очков не набрал.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.