Владимир Тарасенко пропустит третий матч серии плей-офф с «Ванкувером»

28-летний российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит третий матч серии 1/4 финала серии плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
После завершения предматчевой разминки выяснилось, что у «Сент-Луис Блюз» будет несколько кардинальных изменений в составе на третий матч серии с «Ванкувером». Владимир Тарасенко и Александр Стин не выходили на лёд в преддверии запланированной встречи, что является показателем того, что оба игрока не примут участия в матче. Напомним, что в серии со счётом 2-0 ведёт «Ванкувер».
В текущем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в 4 встречах, в которых не отметился набранными очками, а показатель его полезности составляет «-1». Всего за карьеру в Кубке Стэнли он провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при коэффициенте полезности «-12».
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