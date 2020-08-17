Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Варламов — о моменте с Враной: рад, что сделал ключевые сейвы. После этого забил Барзал

Варламов — о моменте с Враной: рад, что сделал ключевые сейвы. После этого забил Барзал
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, 3-0 в серии) прокомментировал эпизод в овертайме с форвардом столичной команды Якубом Враной, который не использовал выход один на один, дважды бросив в упор.

«Это были ключевые сейвы. Я рад, что его сделал, а сразу после этого забил Барзал. И я был очень рад, что игра закончилась», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

В этой встрече Варламов отразил 22 броска из 23. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «островитян» Мэтью Барзал. Голом в основное время отметился Андерс Ли.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.

Тротц: «Айлендерс» допустили пару ошибок в игре с «Вашингтоном», но Варламов подчистил их
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020