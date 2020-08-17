Варламов — о моменте с Враной: рад, что сделал ключевые сейвы. После этого забил Барзал

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, 3-0 в серии) прокомментировал эпизод в овертайме с форвардом столичной команды Якубом Враной, который не использовал выход один на один, дважды бросив в упор.
«Это были ключевые сейвы. Я рад, что его сделал, а сразу после этого забил Барзал. И я был очень рад, что игра закончилась», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.
В этой встрече Варламов отразил 22 броска из 23. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «островитян» Мэтью Барзал. Голом в основное время отметился Андерс Ли.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.
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