Радулов: приятно вот так отыграться, ребята у синей линии проделали хорошую работу

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов подвёл итоги встречи с «Калгари Флэймз» (4:5 ОТ).
«С самого начала мы хорошо сыграли в форчек, а потом все поняли, что у соперника один игрок без клюшки, так что мы постарались извлечь из этого выгоду. Ребята у синей линии проделали хорошую работу. Они доставляли шайбу к воротам, а мы пытались с ней работать. Шли в район слота и в конце концов забили. Приятно вот так отыграться», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.
В составе победителей хет-триком в основное время отличился Джо Павелски и ещё одну шайбу забросил Денис Гурьянов. Победная шайба в овертайме на счету российского форварда Александра Радулова. Российский голкипер Антон Худобин совершил 36 сейвов.
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