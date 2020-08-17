Виньо — о возвращении Линдблома: тренеры «Филадельфии» были в слезах

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился мнением о возвращении к тренировкам нападающего Оскара Линдблома, победившего онкологическое заболевание.
«Тренеры были в слезах. Он прошёл через очень многое, наша команда прошла через многое, поддерживала его, и вот он вернулся… Каждая команда в конце тренировки проводит совместную растяжку, во время которой идут разные разговоры. Но сегодня все было посвящено Оскару и радости от его возвращения», — приводятся слова тренера на официальном сайте НХЛ.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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