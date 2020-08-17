Джонс: не помню, чтобы «Коламбус» играл так много. Но это не может быть оправданием
Защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился мнением о том, что на последние неудачи команды могла повлиять усталость.
«Не вспомню, чтобы мы когда-либо ещё играли так много. Но мы чувствуем себя хорошо, считаем, что готовы играть дальше. В таких сериях нельзя расслабляться, нельзя смену провести вполсилы, а о матче не может быть и речи. Все в этой серии находятся в равных условиях. Так что не может быть никаких ссылок на физическую или психологическую усталость в качестве оправдания. Мы профессионально занимаемся спортом, поэтому должны выкладываться на сто процентов всякий раз, когда выходим на площадку», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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