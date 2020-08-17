Павелски: в овертайме не было ни одной мысли, что «Даллас» не выиграет

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски прокомментировал выигранный матч с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ).



«Сегодня команда нашла способ победить. У нас заняло какое-то время, чтобы сравнять счет, но после этого в овертайме не было ни одной мысли, что мы не выиграем», — приводит слова Павелски официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».