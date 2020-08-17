Р. Ротенберг рассказал, как финансовые вложения в СКА и ЦСКА помогли выиграть ОИ-2018

Глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением об отношении потолка зарплат в КХЛ к перспективам национальной команды.
«В ситуации с потолком зарплат мы смотрим на подготовку к Олимпиаде в Пекине и сравниваем ситуацию с Олимпиадой в Корее, где у нас есть положительный опыт. Её мы выиграли в том числе за счёт финансовых вложений в зарплаты игроков КХЛ. Конечно, за контракты Ковальчука, Дацюка, Телегина, Андронова, всех остальных игроков нужно сказать большое спасибо „Газпрому“, „Роснефти“, „Магнитке“, Виктору Филипповичу Рашникову, всем остальным спонсорам клубов и лиги.
Лига существует благодаря акционерам клубов. Если бы не было на тот момент возможности у „Газпрома“ или у „Роснефти“ финансировать СКА и ЦСКА в том объёме, чтобы мы могли вернуть игроков, подготовить их, у нас бы сейчас не было олимпийского золота, это абсолютно точно. Сейчас ситуация повторяется, и для нас это риск», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
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