«Авангард» победил «Спартак» в контрольном матче

Московский «Спартак» и омский «Авангард» провели контрольный матч в Москве. Победу одержала команда Боба Хартли — 2:1.



В первой половине встречи голов забито не было. На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Иржи Секач. В концовке второго периода защитник москвичей Максим Гончаров восстановил равновесие на табло. На 42-й минуте защитник «ястребов» Максим Чудинов забросил шайбу, вновь выведя вперёд подопечных Боба Хартли и установив окончательный счёт.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.