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«Авангард» победил «Спартак» в контрольном матче

«Авангард» победил «Спартак» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» и омский «Авангард» провели контрольный матч в Москве. Победу одержала команда Боба Хартли — 2:1.

В первой половине встречи голов забито не было. На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Иржи Секач. В концовке второго периода защитник москвичей Максим Гончаров восстановил равновесие на табло. На 42-й минуте защитник «ястребов» Максим Чудинов забросил шайбу, вновь выведя вперёд подопечных Боба Хартли и установив окончательный счёт.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 августа 2020, понедельник. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Секач (Толчинский, Каски) – 30:27' (5x4)   1:1 Гончаров – 39:09' (5x5)   1:2 Чудинов (Чинахов, Береглазов) – 41:24' (5x5)
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