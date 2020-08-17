Расписание игрового дня НХЛ на 17 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

22:00 (мск). «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-2)

00:30. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» (1-2)

03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» (1-2)

05:30. «Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» (2-1)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».