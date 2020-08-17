Расписание игрового дня НХЛ на 17 августа
Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
22:00 (мск). «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-2)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
17 августа 2020, понедельник. 22:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
00:30. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» (1-2)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 00:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» (1-2)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
05:30. «Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» (2-1)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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