Бякин: цель – закрепиться в «Нефтехимике» и подписать контракт

Нападающий «Нефтехимика» Михаил Бякин прокомментировал заключение просмотрового контракта с нижнекамским клубом.

«В нашем звене пока постоянно меняется центр. В первую очередь от нас требуется выполнять тренерское задание — давить, выматывать соперника и постоянно играть в активный хоккей. В КХЛ на льду всё делается очень быстро, крайне мало времени на принятие решения. На секунду задумался, замедлился — сразу «накроют», сыграют в тело. Здесь намного выше скорости, чем в ВХЛ, и люди, против которых играл, совсем другого уровня.

Не думаю, забью или нет. Стараюсь сыграть правильно, как говорит тренер. Пытаюсь выжать из моментов всё что можно, вовремя открыться, ускориться. Наверное, поэтому и получается забивать. Когда играл в «вышке» и «молодёжке», на мне лежала большая ответственность, пытался самостоятельно создать момент, но не всегда получалось. В Нижнекамске стараюсь действовать по-другому. Главная цель – закрепиться в «Нефтехимике», подписать контракт, получить игровую практику и добиваться побед с командой», – приводит слова Бякина пресс-служба КХЛ.