Шиксатдаров: очень соскучились по болельщикам. Пусть хотя бы 10%, но они должны быть

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров подвёл итоги матча с «Трактором» (3:4 ОТ) в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.
«Понятное дело, что проигрывать всегда неприятно. Понимаем, сейчас идут предсезонные игры, в которых мы ищем оптимальные сочетания. Ничего страшного, сделаем правильные выводы и пойдём дальше. Первый период не удался, наверное, из-за того, что плохо начали, не хватило концентрации, что касается третьего — нужно просто взять игру под контроль, тогда всё будет хорошо.
Как оцениваю выступление «Нефтехимика» на турнире в целом? Скорее этот вопрос к тренерам, но я думаю, что в игре многое решают мелочи, если их подкорректировать, это принесёт нам результат. Насколько приятно было играть со зрителями? Мне понравилось. Мы очень соскучились по болельщикам. Пусть их будет хотя бы 10% в сезоне, но они должны быть», – приводит слова Шиксатдарова пресс-служба КХЛ.
- 13 августа 2020
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