«Колорадо» разгромил «Аризону», до выхода в следующий раунд плей-офф — одна победа

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Аризона Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась разгромной победой «Колорадо» со счётом 7:1.

Первые три шайбы «Колорадо» забросил ещё в первом периоде: отличились Мэттью Ньето и Назем Кадри (дважды). Во втором гол на свой счёт записал Йоонас Донской, а в составе «Эвеланш» отличился Джейкоб Чикран. Разгром завершился в третьем периоде: последние три шайбы «Колорадо» забросили Кейл Макар, Мэтт Калверт и Микко Рантанен.

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Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, результативными действиями не отметился, заработав лишь двухминутное удаление. Защитник Никита Задоров отыграл 16 минут 14 секунд, также был один раз наказан малым штрафом.

Счёт в серии до четырёх побед — 3-1 в пользу «Колорадо».