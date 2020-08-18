Фазель: ситуация в Беларуси — проблема, но вмешиваться сейчас было бы неправильно

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию с беспорядками в Беларуси, которая вместе с Латвией должна принять чемпионат мира в мае-июне 2021 года.

«Наша организация не имеет ничего общего с политикой. Но ситуация в Беларуси, конечно, является для нас проблемой, которой мы занимаемся. Совет ИИХФ провёл видеоконференцию, мы также связались с доверенными лицами на месте. Евросоюз будет обсуждать вопрос относительно санкций. Мы следим за ситуацией, но вмешиваться прямо сейчас было бы неправильно», — приводит слова Фазеля Blick.

Одновременно с этим глава ИИХФ не внёс ясности в вопрос, состоится ли в декабре молодёжный чемпионат мира, который должен пройти в канадском Эдмонтоне.