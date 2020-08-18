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Форварды московского «Динамо» Шипачёв и Кагарлицкий вернулись к тренировкам

Форварды московского «Динамо» Шипачёв и Кагарлицкий вернулись к тренировкам
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий вернулись к тренировкам с командой после болезни, информирует пресс-служба команды в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в аккаунте «Динамо» в «Твиттере».

Недавно новички «Динамо» определились с игровыми номерами. Кагарлицкий в новом сезоне будет играть под любимым 9-м номером, шведский форвард Оскар Линдберг выбрал 24-й номер. Защитник Андрей Сергеев в новом сезоне будет использовать 99-й игровой номер, под которым в НХЛ играл легендарный Уэйн Гретцки. Занимавший ранее 9-й номер защитник Егор Аланов в новом сезоне будет выступать под 21-м номером.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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