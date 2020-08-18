Вратарь СКА Хелльберг прокатился на клубном автобусе по трассе Формулы-1

Вратарь петербургского СКА Магнус Хелльберг прокатился на клубном автобусе по трассе Формулы-1. Голкипер думал, что будет ездить на спортивном суперкаре.

Посмотреть видео можно в аккаунте СКА в «Инстаграме».



«Заводи мотор! Магнус Хелльберг отправился на „Сочи Автодром“, чтобы выжать все лошадиные силы из супермашины, которую ему предстоит провести по гоночной трассе Формулы-1. Задача непростая, тем более на том легендарном болиде, что ему достался. Это будет по-настоящему исторический заезд! Смотрим и болеем за шведскую ракету! Спасибо, „Сочи Автодром“, за возможность прокатиться с ветерком», — указано в описании к видео.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.