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Вайсфельд: в «Сибири» слишком обольщаются победой на мемориале Ромазана

Вайсфельд: в «Сибири» слишком обольщаются победой на мемориале Ромазана
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал результаты предсезонных турниров.

«Я бы не назвал это прямо удивлением, но некоторые команды меня порадовали. Например, «Локомотив», где тренерский штаб очень оперативно вносил корректировки по ходу турнира. На Sochi Hockey Open «железнодорожники» прибавляли от игры к игре. «Сибирь» впервые в истории выиграла мемориал Ромазана, но не думаю, что перед командой ставилась именно такая задача, и в клубе слишком обольщаются успехом на предсезонном турнире. Главное – мы увидели ту же команду, которая успешно выступала в прошлом сезоне. Особых изменений в «Сибири» за лето не произошло, костяк остался тот же самый», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

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