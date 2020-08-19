28 сейвов Худобина позволили «Далласу» одержать третью победу в серии с «Калгари»

В Эдмонтоне (Канада) состоялась 5-я встреча серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз». Победу в матче со счётом 2:1 одержали номинальные хозяева – игроки «Далласа». Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа», которого от выхода в следующий раунд Кубка Стэнли отделяет лишь одна победа.
Счёт в матче был открыт в середине 1-го периода канадским нападающим «Далласа» Джейми Бенном, которому удалось отличиться при игре в меньшинстве. На последней минуте этого же отрезка встречи форвард «Калгари» Микаэль Баклунд сравнял счёт в матче. Шведский защитник «Далласа» Йон Клингберг на первой минуте третьего периода вывел номинальных хозяев вперёд в счёте, подведя окончательный итог встречи – 2:1 в пользу «Старз».
Видео лучших моментов матча «Даллас» — «Калгари» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов, проведшие на льду 15 минут 21 секунду и 12 минут 10 секунд соответственно, результативными действиями не отметились, завершив встречу с одинаковыми показателями полезности – «0».
Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 28 из 29 бросков.
Следующая встреча между «Калгари» и «Далласом» состоится в четверг, 20 августа. Начало – 23:00 мск.
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