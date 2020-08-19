Овечкин сравнял счёт в игре с «Айлендерс», прошив Варламова мощным броском
В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит 4-й матч серии между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии 3-0 в пользу «островитян».
На 6-й минуте 2-го периода капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве мощным броском из зоны круга вбрасываний прошил российского вратаря «островитян» Семёна Варламова и сравнял счёт в матче – 2:2. Ассистентами выступили Джон Карлсон и Евгений Кузнецов.
Видео гола Александра Овечкина доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
В текущем плей-офф 34-летний российский форвард принял участие в 7 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, заработав коэффициент полезности «+1».
Евгений Кузнецов забросил шайбу в ворота «Айлендерс» после сольного прохода из своей зоны
- 19 августа 2020
-
04:42
-
04:33
-
04:07
-
03:29
-
03:10
-
00:41
- 18 августа 2020
-
23:47
-
23:03
-
22:33
-
22:21
-
21:55
-
21:48
-
21:20
-
20:54
-
20:44
-
20:27
-
20:03
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
18:59
-
18:31
-
18:11
-
17:57
-
17:24
-
16:56
-
16:23
-
16:09
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
Партнерский контент