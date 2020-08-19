Овечкин сравнял счёт в игре с «Айлендерс», прошив Варламова мощным броском

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит 4-й матч серии между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии 3-0 в пользу «островитян».

На 6-й минуте 2-го периода капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве мощным броском из зоны круга вбрасываний прошил российского вратаря «островитян» Семёна Варламова и сравнял счёт в матче – 2:2. Ассистентами выступили Джон Карлсон и Евгений Кузнецов.

Видео гола Александра Овечкина доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В текущем плей-офф 34-летний российский форвард принял участие в 7 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, заработав коэффициент полезности «+1».