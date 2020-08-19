Евгений Кузнецов забросил шайбу в ворота «Айлендерс» после сольного прохода из своей зоны

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит 4-й матч серии между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии 3-0 в пользу «островитян».

Уже к середине 1-го периода игроки «Айлендерс» вели в счёте 2:0 благодаря голам Жан-Габриэля Пажо и Мэтью Барзала. Однако на 4-й минуте 2-го периода российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился сольным проходом из своей зоны до площади вратаря соперников, в которой и переиграл своего соотечественника Семёна Варламова, защищающего ворота «Айлендерс», сократив отставание в счёте до одной шайбы.

Видео гола Евгения Кузнецова в ворота «Айлендерс» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

28-летний российский форвард проводит 8-й матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету 5 (3+2) очков при коэффициенте полезности «-2».