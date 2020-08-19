Овечкин вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ среди крайних форвардов

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».



Дубль в этой встрече оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды забросил свою первую шайбу в матче, реализовав большинство в 25-й раз за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Овечкин вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ среди крайних форвардов, повторив достижение Яри Курри, Кэма Нили и Даниэля Альфредссона.

Рекорд по этому показателю принадлежит Бретту Халлу (38), второе место занимает Майк Босси (35), топ-3 замыкает Дино Сиссарелли (34). На четвёртом месте располагается Брайан Пропп (27).