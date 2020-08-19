Тротц: у «Айлендерс» было много лишних удалений. Они придали сил «Вашингтону»
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 3-1).
«У нас было много лишних удалений. В свою очередь это придало сил «Вашингтону», они смогли вернуться в матч после 0:2, сравнять счёт, а дальше всё пошло до гола. Повезло больше «Кэпиталз», — цитирует Тротца сайт НХЛ.
У «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Александр Овечкин, ещё один гол забил Евгений Кузнецов (также в его активе голевая передача).
Ранее главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением о камбэке своей команды. В ходе матча «столичные» уступали со счётом 0:2.
Рирден — о камбэке «Вашингтона»: перелом начался во второй половине первого периода
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