Тротц: у «Айлендерс» было много лишних удалений. Они придали сил «Вашингтону»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 3-1).

«У нас было много лишних удалений. В свою очередь это придало сил «Вашингтону», они смогли вернуться в матч после 0:2, сравнять счёт, а дальше всё пошло до гола. Повезло больше «Кэпиталз», — цитирует Тротца сайт НХЛ.

У «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Александр Овечкин, ещё один гол забил Евгений Кузнецов (также в его активе голевая передача).

Ранее главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением о камбэке своей команды. В ходе матча «столичные» уступали со счётом 0:2.