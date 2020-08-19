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Робин Ленер повторил достижение голкипера «Бостона» 93-летней давности

Робин Ленер повторил достижение голкипера «Бостона» 93-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3.

Ворота «Вегаса» защищал шведский голкипер Робин Ленер, который пополнил состав команды в дедлайн в результате обмена с «Чикаго». Благодаря победе в пятом матче серии плей-офф шведский вратарь повторил достижение голкипера «Бостона» Гарольда Винклера 93-летней давности.

Ленер стал вторым вратарём за всю историю НХЛ, который смог выбить из плей-офф команду, голкипером которой он являлся в ходе сезона. В 1927 году Винклер перебрался в «Бостон» из «Нью-Йорк Ренйджерс» и в плей-офф переиграл «синерубашечников».

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