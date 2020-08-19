Крикунов: целый вечер на арене было звено Линдберга – две забили, одну пропустили

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги контрольного матча с «Витязем» (4:1)



«У нас пока ещё тяжёлая команда, потому что мы много работаем. Игра сегодня была поставлена в такое время, когда мы уже обычно заканчиваем тренировку. Потом потихоньку раскатились, но всё равно все шайбы забило первое звено, кроме гола в пустые ворота. Остальные звенья пока поддерживают их. В общем, целый вечер на арене было первое звено – две забили, одну пропустили.



У звена Линдберга хорошее сочетание, там собраны опытные ребята. Они посильнее, помощнее, поэтому и выделяются на общем фоне. Это играющее звено, поставили туда Брюквина, и сразу пошла у них игра. Даже неохота что-то новое искать. Пулккинен и Линдберг могут сыграть на пятаке, Брюквин там как раз меньше всех оказывается. Шайба двигается у них хорошо, они доставляют шайбу Пулккинену, которого всё равно теряет соперник.



Кулёмин вернётся в строй после 20 августа. Яшкин тоже завтра возвращается в общую группу», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.