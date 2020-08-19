Экс-форвард «Витязя» Петраков перешёл в «Крефельд»

Нападающий Иван Петраков подписал контракт с немецким хоккейным клубом «Крефельд Пингвинз», информирует официальная страница команды в Facebook. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Петраков принял участие в 26 матчах за основную команду «Витязя», записав на свой счёт 5 (1+4) баллов при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на льду девять минут и 56 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Петраков провёл один матч, не набрав очков.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.