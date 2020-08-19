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Кучеров стал лучшим бомбардиром «Тампы» в плей-офф, обойдя Сен-Луи

Кучеров стал лучшим бомбардиром «Тампы» в плей-офф, обойдя Сен-Луи
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи во встрече с «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, российский хоккеист стал лучшим бомбардиром «Тампа-Бэй» в истории плей-офф, набрав 69 очков. Кучеров обошёл знаменитого Мартина Сен-Луи.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

Расписание НХЛ сезона-2019/2020

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