Торторелла — о вылете «Коламбуса» из плей-офф: не собираюсь выворачивать душу наизнанку
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла высказался после поражения в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).
«Знаете что, ребята? Не собираюсь я тут выворачивать наизнанку душу, копошиться в эмоциях и рассуждать о моральных победах. Берегите себя», – сказал Торторелла.
«Блю Джекетс» выбыли из плей-офф после обидного поражения в пятом матче серии. В ходе встречи подопечные Тортореллы сначала уступали 0:2, потом вели 4:2 за восемь минут до конца третьего периода, но в концовке пропустили четвёртую шайбу в тот момент, когда «молнии» уже заменили вратаря на шестого полевого игрока. В овертайме победу «Тампе» принёс Брэйден Пойнт, которому ассистировал Кучеров.
«Тампа» выбила «Коламбус» из плей-офф, Кучеров сделал три результативных паса
- 20 августа 2020
-
07:32
-
07:22
-
07:20
-
06:55
-
06:37
-
06:27
-
06:25
-
05:59
-
05:50
-
04:20
-
03:04
-
02:26
-
01:41
- 19 августа 2020
-
23:40
-
23:27
-
23:06
-
22:41
-
22:14
-
22:07
-
21:50
-
21:45
-
21:19
-
21:07
-
20:44
-
20:32
-
20:07
-
19:23
-
19:15
-
19:05
-
18:52
-
18:36
-
18:22
-
17:44
-
17:09
-
17:02
Партнерский контент