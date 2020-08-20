Торторелла — о вылете «Коламбуса» из плей-офф: не собираюсь выворачивать душу наизнанку

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла высказался после поражения в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

«Знаете что, ребята? Не собираюсь я тут выворачивать наизнанку душу, копошиться в эмоциях и рассуждать о моральных победах. Берегите себя», – сказал Торторелла.

«Блю Джекетс» выбыли из плей-офф после обидного поражения в пятом матче серии. В ходе встречи подопечные Тортореллы сначала уступали 0:2, потом вели 4:2 за восемь минут до конца третьего периода, но в концовке пропустили четвёртую шайбу в тот момент, когда «молнии» уже заменили вратаря на шестого полевого игрока. В овертайме победу «Тампе» принёс Брэйден Пойнт, которому ассистировал Кучеров.