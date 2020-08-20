Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4 ОТ (4-1). В ходе встречи номинальные гости сначала уступали 0:2, потом вели 4:2 за восемь минут до конца третьего периода, но в концовке пропустили четвёртую шайбу в тот момент, когда «молнии» уже заменили вратаря на шестого полевого игрока. В овертайме победу «Тампе» принёс Брэйден Пойнт, которому ассистировал Никита Кучеров.
«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:1 (4-1). Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников не смог вернуться в строй после травмы.
«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» — 7:1 (4-1). После поражения в третьем матче серии подопечные Джареда Беднара следующие две встречи выиграли с общим счётом 14:2.
«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:5 (3-2). Подопечные Алена Виньо упустили первую возможность, чтобы завершить серию.
«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 (2-3). Действующий обладатель Кубка Стэнли вёл 3:1 в ходе второго периода, но проиграл матч и оказался на грани завершения сезона.
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