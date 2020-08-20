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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4 ОТ (4-1). В ходе встречи номинальные гости сначала уступали 0:2, потом вели 4:2 за восемь минут до конца третьего периода, но в концовке пропустили четвёртую шайбу в тот момент, когда «молнии» уже заменили вратаря на шестого полевого игрока. В овертайме победу «Тампе» принёс Брэйден Пойнт, которому ассистировал Никита Кучеров.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
19 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Джонсон (Чернак, Чирелли) – 05:38' (5x5)   2:0 Коулман (Богосян) – 06:39' (5x5)   2:1 Фолиньо (Веннберг, Аткинсон) – 11:51' (5x5)   2:2 Стенлунд (Джонс, Аткинсон) – 29:35' (5x5)   2:3 Веннберг (Гавриков, Фолиньо) – 39:44' (5x5)   2:4 Бьёркстранд (Дюбуа, Гавриков) – 49:33' (5x5)   3:4 Шаттенкирк (Пойнт, Кучеров) – 52:01' (5x5)   4:4 Чирелли (Пойнт, Кучеров) – 58:22' (5x5)   5:4 Пойнт (Кучеров) – 65:12' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:1 (4-1). Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников не смог вернуться в строй после травмы.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
19 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Флёри (Ахо, Мартинук) – 09:35' (5x5)   1:1 Крейчи (Пастрняк, Бержерон) – 35:20' (5x4)   2:1 Бержерон (Пастрняк, Крейчи) – 39:56' (5x4)

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» — 7:1 (4-1). После поражения в третьем матче серии подопечные Джареда Беднара следующие две встречи выиграли с общим счётом 14:2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
20 августа 2020, четверг. 00:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кадри (Ландеског, Маккиннон) – 04:39' (5x4)   2:0 Жирар (Бураковски, Комфер) – 08:29' (5x4)   3:0 Кадри (Бураковски, Донской) – 18:32' (5x5)   4:0 Маккиннон (Рантанен) – 29:51' (5x5)   5:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 30:49' (5x4)   6:0 Задоров (Маккиннон, Ландеског) – 38:16' (5x5)   6:1 Келлер (Демерс, Степан) – 46:51' (5x5)   7:1 Комфер (Ньето) – 55:19' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:5 (3-2). Подопечные Алена Виньо упустили первую возможность, чтобы завершить серию.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
20 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Улле, Кулак) – 02:53' (4x5)   1:1 Ворачек (Жиру, Проворов) – 22:35' (5x5)   2:1 Ворачек (Жиру, Кутюрье) – 26:37' (5x4)   2:2 Армиа (Кулак) – 30:12' (5x5)   2:3 Галлахер (Судзуки, Друен) – 31:30' (5x4)   3:3 Фараби (Ворачек, Кутюрье) – 50:37' (5x4)   3:4 Судзуки (Друен) – 50:59' (5x5)   3:5 Дано (Лехконен) – 59:42' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 (2-3). Действующий обладатель Кубка Стэнли вёл 3:1 в ходе второго периода, но проиграл матч и оказался на грани завершения сезона.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
20 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Мотт – 13:15' (4x5)   1:1 Шенн (Сундквист) – 15:41' (5x5)   2:1 О'Райлли (Бле, Данн) – 19:31' (5x5)   3:1 Сэнфорд (Томас, Бозак) – 25:51' (5x4)   3:2 Миллер (Виртанен, Петтерссон) – 31:54' (5x5)   3:3 Виртанен (Миллер, Петтерссон) – 36:08' (5x5)   3:4 Мотт (Саттер, Стечер) – 38:17' (5x5)
«Сент-Луису» не хватило секунды, чтобы перевести пятый матч с «Ванкувером» в овертайм
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