Генменеджер «Авангарда» прокомментировал перевод Манукяна, Лисина и Мизюрина в фарм-клуб

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал отправку в фарм-клуб трёх игроков команды: нападающих Артёма Манукяна, Ивана Лисина и Максима Мизюрина.

«На сборах эти хоккеисты хорошо себя показали, и мы рассчитываем на всех троих в дальнейшем. Однако количество мест в составе ограничено, и нам нужно принимать непростые решения. Мы подробно разобрали игру каждого. Артём Манукян долго не выходил на лёд, ему необходимо набрать форму и вернуться в основу уже в полной боевой готовности. Мизюрин и Лисин в ВХЛ также получат соревновательный опыт, который пригодится им в дальнейшем», — сказал Волков «Чемпионату».

Перечисленные хоккеисты продолжат подготовку к новому сезону в составе новокузнецкого «Металлурга», который является партнёром «Авангарда» в ВХЛ.