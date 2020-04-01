«Что общего у Манукяна и «Арены-Омск»? И то, и то делали армяне». Шутки от «Авангарда»
«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками пятого выпуска стали нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков и защитник омского клуба Алексей Емелин.
— Почему Денис Зернов не расписывается фанаткам на груди?
— Мама не разрешает.
— Что делают фанаты «Трактора» во время матча?
— Сидят на скамейке запасных.
— Где будет отдыхать будущая жена Покки?
— На Вилле.
— Что случится, если Никита Щербак будет опаздывать на поезд и решит прыгнуть в него?
— Он не попадёт в состав.
— Что общего у Артёма Манукяна и «Арены-Омск»?
— И то, и то делали армяне.
— Что будет делать видеотренер Алдис Аболиньш после первой брачной ночи?
— Показывать видео и указывать на ошибки.
Посмотреть полное видео выпуска можно на YouTube.
«Что общего между рекой в деревне и таблицей КХЛ? «Трактор» на дне». Шутки от «Авангарда»
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