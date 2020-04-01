«Что общего у Манукяна и «Арены-Омск»? И то, и то делали армяне». Шутки от «Авангарда»

«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками пятого выпуска стали нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков и защитник омского клуба Алексей Емелин.

— Почему Денис Зернов не расписывается фанаткам на груди?

— Мама не разрешает.

— Что делают фанаты «Трактора» во время матча?

— Сидят на скамейке запасных.

— Где будет отдыхать будущая жена Покки?

— На Вилле.

— Что случится, если Никита Щербак будет опаздывать на поезд и решит прыгнуть в него?

— Он не попадёт в состав.

— Что общего у Артёма Манукяна и «Арены-Омск»?

— И то, и то делали армяне.

— Что будет делать видеотренер Алдис Аболиньш после первой брачной ночи?

— Показывать видео и указывать на ошибки.

Посмотреть полное видео выпуска можно на YouTube.