The Hockey News: «Тампа» уничтожила своего монстра. «Коламбус» был её ночным кошмаром

Обозреватель издания The Hockey News поделился мнением о победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4-1).
«Тампа» уничтожила своего монстра. «Коламбус» был её ночным кошмаром, но они привыкли к давлению, и это стало ключом к победе. Их перебрасывали, загоняли физически, они растеряли преимущество в две шайбы в матче с командой, которая преследовала их во снах с прошлого года. И, конечно, они сплотились и победили.
«Блю Джекетс» показывают системный хоккей, который заставляет соперников ошибаться. Так было в прошлом году, когда они нанесли «Тампе» одно из самых шокирующих поражений в истории НХЛ. В этом году «Коламбус» с превеликой радостью готов был показывать вязкую игру. Разница была в том, как «Тампа» отреагировала на это.
Это уже другая «Тампа». Коулмен, Марун и Гудроу добавили жёсткости, а Шаттенкирк – лидерские качества, которые оправдали себя в пятом матче. Именно он поднял всех на бой во втором перерыве, когда в команде царило уныние. Эта «Тампа» научилась справляться с превратностями судьбы. Впереди у них новый вызов», — отмечает автор издания.
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