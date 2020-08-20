The Hockey News: «Тампа» уничтожила своего монстра. «Коламбус» был её ночным кошмаром

Обозреватель издания The Hockey News поделился мнением о победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4-1).

«Тампа» уничтожила своего монстра. «Коламбус» был её ночным кошмаром, но они привыкли к давлению, и это стало ключом к победе. Их перебрасывали, загоняли физически, они растеряли преимущество в две шайбы в матче с командой, которая преследовала их во снах с прошлого года. И, конечно, они сплотились и победили.



«Блю Джекетс» показывают системный хоккей, который заставляет соперников ошибаться. Так было в прошлом году, когда они нанесли «Тампе» одно из самых шокирующих поражений в истории НХЛ. В этом году «Коламбус» с превеликой радостью готов был показывать вязкую игру. Разница была в том, как «Тампа» отреагировала на это.



Это уже другая «Тампа». Коулмен, Марун и Гудроу добавили жёсткости, а Шаттенкирк – лидерские качества, которые оправдали себя в пятом матче. Именно он поднял всех на бой во втором перерыве, когда в команде царило уныние. Эта «Тампа» научилась справляться с превратностями судьбы. Впереди у них новый вызов», — отмечает автор издания.