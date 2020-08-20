Купер — о реванше с «Коламбусом»: забавно, как ведут себя хоккейные боги

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1). В прошлогоднем розыгрыше «Лайтнинг» уступили «Блю Джекетс» (0-4) на старте плей-офф.
«Всё-таки забавно, как ведут себя хоккейные боги: пройти то, через что мы прошли в прошлом году, преодолеть столько сомнений по поводу всего, что мы делали, пережить эту паузу, переварить новые правила с этим перепосевом – и всё равно получить в соперники ту же команду! Легко теперь, сидя тут, говорить, как это хорошо, что мы снова с ними встретились, но я действительно рад, что это произошло и что мы добились такого результата.
Естественно, мы всегда хотим пройти дальше, какого бы соперника ни получили. Просто так повернулось, что судьба дала нам второй шанс, который далеко не всегда и не всем достаётся. Дальше вопрос в том, как ты этим шансом воспользуешься. Нам потребовалось много роста. Даже не в том, как мы играем в хоккей, – нам пришлось вырасти как команде. Все наши недочёты, в том числе и тренерского штаба, были между ушами. Но в итоге, какой бы план ты ни предложил команде, выходить на лёд и воплощать его должны игроки. Так что вся заслуга в этой победе принадлежит им», – сказал Купер.
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