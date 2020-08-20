«Авангард» выпустит около 1000 билетов на каждый домашний матч первой серии в сезоне КХЛ

На официальном сайте омского «Авангарда» началась продажа билетов на первые домашние матчи команды в новом сезоне.

3 сентября, 19:30 мск. «Авангард» – «Сибирь» (Новосибирская область)

5 сентября, 18:00. «Авангард» – «Динамо» (Москва)

7 сентября, 19:30. «Авангард» – «Амур (Хабаровск).

Подчёркивается, что в связи с профилактикой коронавирусной инфекции на каждый домашний матч «Авангарда» будет выпущено порядка 1000 билетов. Болельщики на матч допускаются в масках и перчатках.

При этом приобрести билеты можно будет только в онлайн-продаже, а владельцы абонементов прошлого сезона могут выкупить свои места со скидкой в 10%. Пройти на матч можно будет с распечатанным онлайн-абонементом/билетом либо открыв билет/абонемент на любом гаджете.