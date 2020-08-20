«Авангард» выпустит около 1000 билетов на каждый домашний матч первой серии в сезоне КХЛ
На официальном сайте омского «Авангарда» началась продажа билетов на первые домашние матчи команды в новом сезоне.
3 сентября, 19:30 мск. «Авангард» – «Сибирь» (Новосибирская область)
5 сентября, 18:00. «Авангард» – «Динамо» (Москва)
7 сентября, 19:30. «Авангард» – «Амур (Хабаровск).
Подчёркивается, что в связи с профилактикой коронавирусной инфекции на каждый домашний матч «Авангарда» будет выпущено порядка 1000 билетов. Болельщики на матч допускаются в масках и перчатках.
При этом приобрести билеты можно будет только в онлайн-продаже, а владельцы абонементов прошлого сезона могут выкупить свои места со скидкой в 10%. Пройти на матч можно будет с распечатанным онлайн-абонементом/билетом либо открыв билет/абонемент на любом гаджете.
- 20 августа 2020
-
15:17
-
14:41
-
14:05
-
13:51
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:14
-
12:00
-
11:31
-
11:10
-
10:45
-
10:21
-
10:11
-
10:02
-
09:54
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:31
-
08:31
-
08:21
-
08:13
-
07:32
-
07:22
-
07:20
-
06:55
-
06:37
-
06:27
-
06:25
-
05:59
-
05:50
-
04:20
-
03:04
-
02:26
Партнерский контент