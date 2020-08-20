СКА одержал первую победу на турнире в Казани, переиграв «Салават Юлаев»

В Казани стартовал второй день предсезонного турнира «Кубок чемпионов». В первом матче игрового дня встречались СКА и «Салават Юлаев». «Армейский» клуб одержал первую победу на турнире, переиграв уфимскую команду со счётом 4:2.

Счёт в матче на восьмой минуте открыл финский форвард СКА Миро Аалтонен. Спустя четыре минуты его соотечественник Маркус Гранлунд восстановил равновесие. На старте второго периода подопечные Валерия Брагина дважды реализовали большинство. Сначала Василий Токранов отличился в двойном численном перевесе, а через 22 секунды Эмиль Галимов забросил уже в формате «пять на четыре».

В начале заключительной трети Сакари Маннинен отыграл одну шайбу, но следом бывший форвард уфимцев Йоонас Кеммпайнен вновь переиграл Владислава Сухачёва. Ворота СКА защищал Александр Самонов.

Во втором матче игрового дня «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 19:00 мск.