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СКА одержал первую победу на турнире в Казани, переиграв «Салават Юлаев»

СКА одержал первую победу на турнире в Казани, переиграв «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В Казани стартовал второй день предсезонного турнира «Кубок чемпионов». В первом матче игрового дня встречались СКА и «Салават Юлаев». «Армейский» клуб одержал первую победу на турнире, переиграв уфимскую команду со счётом 4:2.

Турнирная таблица и расписание оставшихся матчей

Счёт в матче на восьмой минуте открыл финский форвард СКА Миро Аалтонен. Спустя четыре минуты его соотечественник Маркус Гранлунд восстановил равновесие. На старте второго периода подопечные Валерия Брагина дважды реализовали большинство. Сначала Василий Токранов отличился в двойном численном перевесе, а через 22 секунды Эмиль Галимов забросил уже в формате «пять на четыре».

В начале заключительной трети Сакари Маннинен отыграл одну шайбу, но следом бывший форвард уфимцев Йоонас Кеммпайнен вновь переиграл Владислава Сухачёва. Ворота СКА защищал Александр Самонов.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
20 августа 2020, четверг. 13:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Аалтонен (Токранов) – 07:03' (5x5)   1:1 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 11:36' (5x5)   1:2 Токранов (Ожиганов, Аалтонен) – 22:50' (5x3)   1:3 Галимов (Бенгтссон) – 23:12' (5x4)   2:3 Маннинен (Ларсен, Хартикайнен) – 40:43' (5x4)   2:4 Кемппайнен – 45:23' (4x5)

Во втором матче игрового дня «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 19:00 мск.

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