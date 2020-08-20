Джордан Стаал: у «Каролины» хорошие молодые игроки, нас ждёт светлое будущее

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал подвёл итоги серии первого раунда c «Бостон Брюинз», которую «мишки» выиграли со счётом 4-1.

«Серия была напряжённой. Есть множество мелочей, в которых мы могли быть лучше. Нужно отдать должное и сопернику, «Бостон» хорошо поработал, чтобы не дать нам играть в свою игру. У нас были качественные отрезки, в некоторые моменты мы выглядели как команда, которая может взять серию.

У нас есть хорошие молодые игроки, которые хотят побеждать, развиваться и становиться ещё лучше. «Каролину» ждёт светлое будущее», – цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «ураганов» Род Бриндамор поделился мнением о поражении своей команды в пятиматчевой серии.