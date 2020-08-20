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Лямся: меня порадовал уровень игры «Салавата», хотя результатом мы расстроены

Лямся: меня порадовал уровень игры «Салавата», хотя результатом мы расстроены
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (2:4).

«Сегодня мы были готовы к матчу и хорошо начали его. Мне понравилась наша скорость, наш настрой. Наша оборона выглядела неплохо. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в третьем периоде, но не реализовали четыре минуты большинства. Расстроены результатом, но уровень игры меня порадовал. Мы движемся в правильном направлении.

Во втором периоде у нас было слишком много удалений, что в матче с такой командой, как СКА, очень опасно. И мы фолили вдалеке от ворот, такие удаления недопустимы. СКА этим воспользовался, и мы должны сделать вывод», — приводит слова тренера РИА «Новости».

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