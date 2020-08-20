Грабовский: после поражения нет удовлетворения. У «Юности» хорошо сыграл вратарь

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский подвёл итоги контрольного матча с «Юностью» (1:2).
«После проигрыша нет удовлетворения. «Юность» — хороший соперник. Решили с ними сыграть, зная их уровень, это чемпион Беларуси. Для нас этот матч – проверка молодых ребят, возможность понять, над чем надо работать. Это подготовительный этап. Но дальше будем настраиваться на матчи Кубка Салея, будем брать реванш у «Юности».
План перед Кубком Салея? Тренировочный процесс, будем работать над игрой в большинстве, сегодня это не получилось. Пока не уделяли этому компоненту много внимания. Новые сочетания, новые звенья, наверное, это и сказалось, раз не реализовали свои шансы в большинстве. К тому же у «Юности» хорошо сыграл вратарь», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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