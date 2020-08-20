Хованов: мне что-то крикнули со скамейки «Металлурга», я ответил

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хованов поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (3:1) и рассказал о конфликте со «скамейкой» «лисов».



«Сегодня играли две солидные команды. Для меня это бесценный опыт, чтобы прогрессировать. Ничего необычного в серии послематчевых бросков не произошло. Мне что-то крикнули со скамейки «Металлурга», и я ответил. Хотя понимаю, что мне надо было действовать более сдержанно и не отвечать на провокации», — приводит слова форварда официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать второго сентября.

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