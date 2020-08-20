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Яковлев: сейчас нельзя толкать в поясницу, ещё жёстче караются удары по клюшке

Яковлев: сейчас нельзя толкать в поясницу, ещё жёстче караются удары по клюшке
Хоккей / КХЛ 0

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев подвёл итоги проигранного матча с «Ак Барсом» (1:3).

«Хорошая, боевая игра. По делу уступили, «Ак Барс» сегодня был сильнее. К сожалению, много удаляемся, до сих пор привыкаем к новым правилам. Стало меньше контакта, сейчас нельзя толкать в поясницу, ещё жёстче караются удары по клюшке соперника. Но, если эта линия продолжится весь сезон, это пойдёт в плюс играющим командам. Будет больше голов, и это понравится болельщикам. А мы играем для них», — приводит слова Яковлева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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