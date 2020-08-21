Худобин пропустил 3 шайбы с 4 бросков, в том числе гол из-за линии ворот. Видео

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» проходит пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу номинальных хозяев. За «Калгари» забивали Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон. Таким образом, российский голкипер «Далласа» Антон Худобин пропустил три шайбы после четырёх бросков, а в моменте с Годро гол был забит из-за линии ворот Худобина.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Единственную шайбу за «Даллас» забросил Миро Хейсканен.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».